Diasporas engagées pour les droits des femmes ici et là-bas Maison de la Conversation Paris

Cet événement met en dialogue des femmes issues de diasporas mobilisées pour les droits des femmes, en France et dans leurs pays d’origine. À travers leurs parcours et leurs actions, elles valorisent une perspective ancrée dans un double espace, portée par une double légitimité. Un temps d’échange pour comprendre comment ces actrices construisent des ponts, partagent des expériences et renforcent les luttes pour l’égalité ici et là-bas.

Date

Mercredi 11 février

Horaires

19h à 20h30

Inscription

https://www.helloasso.com/associations/forim/evenements/diasporas-engagees-pour-les-femmes-ici-et-la-bas

Tarif

Gratuit (sur inscription)

Animation / Organisation

FORIM – Réseau des diasporas solidaires

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B – arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95 – arrêt René Binet

Rencontrez des personnalités qui transforment leur double culture en un levier d’action pour les droits des femmes.

Le mercredi 11 mars 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public. Jusqu’à 10 ans.

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.helloasso.com/associations/forim/evenements/diasporas-engagees-pour-les-femmes-ici-et-la-bas



