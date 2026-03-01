Diasporas engagées pour les droits des femmes ici et là-bas Maison de la Conversation Paris
Diasporas engagées pour les droits des femmes ici et là-bas Maison de la Conversation Paris mercredi 11 mars 2026.
Cet événement met en dialogue des femmes issues de diasporas mobilisées pour les droits des femmes, en France et dans leurs pays d’origine. À travers leurs parcours et leurs actions, elles valorisent une perspective ancrée dans un double espace, portée par une double légitimité. Un temps d’échange pour comprendre comment ces actrices construisent des ponts, partagent des expériences et renforcent les luttes pour l’égalité ici et là-bas.
Date
Mercredi 11 février
Horaires
19h à 20h30
Inscription
https://www.helloasso.com/associations/forim/evenements/diasporas-engagees-pour-les-femmes-ici-et-la-bas
Tarif
Gratuit (sur inscription)
Animation / Organisation
FORIM – Réseau des diasporas solidaires
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B – arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95 – arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Rencontrez des personnalités qui transforment leur double culture en un levier d’action pour les droits des femmes.
Le mercredi 11 mars 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit Tout public. Jusqu’à 10 ans.
https://www.helloasso.com/associations/forim/evenements/diasporas-engagees-pour-les-femmes-ici-et-la-bas
communication@maisondelaconversation.org
