Clermont-l’Hérault

D’ICI ET D’AILLEURS

Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Concert d’ici et d’ailleurs notre humanité, clé des chants vous propose les chants sacrés, chants du monde ainsi que les chants populaires engagés.

Concert d’ici et d’ailleurs notre humanité, clé des chants vous propose les chants sacrés, chants du monde ainsi que les chants populaires engagés.

Direction Martin Devillers.

Participation libre. .

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 83 35 48 86

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English :

Concert d’ici et d’ailleurs notre humanité, clé des chants (from here and elsewhere: our humanity, the key to song) features sacred songs, world songs and committed folk songs.

L’événement D’ICI ET D’AILLEURS Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-04-14 par 34 OT DU CLERMONTAIS