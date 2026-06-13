Dictée à la plume Musée de l’école de Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem
Dictée à la plume Musée de l’école de Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Nicolas-du-Pélem
Dictée à la plume
Musée de l’école de Bothoa Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Plongez votre porte-plume dans l’encrier, tout le monde est prêt, c’est la dictée !
Org. Musée de l’Ecole de Bothoa .
Musée de l’école de Bothoa Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 73 95
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L’événement Dictée à la plume Saint-Nicolas-du-Pélem a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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