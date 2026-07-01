Randos d’été | Circuit du Zilou Parking du Haut de Beaucours Saint-Nicolas-du-Pélem
mercredi 15 juillet 2026 · Parking du Haut de Beaucours · Saint-Nicolas-du-Pélem
Informations pratiques
Saint-Nicolas-du-Pélem
Randos d’été | Circuit du Zilou
Parking du Haut de Beaucours Bois de Beaucours Saint-Nicolas-du-Pélem Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Circuit du Zilou aménagé St Nicolas du Pélem
Du 08 juillet au 26 août, Gouarec Culture Loisirs propose chaque mercredi ses RANDOS d’ETE, des balades guidées dans le Kreiz Breizh, ouvertes à tous, de 7 ans à 97 ans. Départ le matin ou l’après-midi, pour 8 à 9 km, à allure modérée. Bien s’équiper en chaussures et avoir de quoi se désaltérer. Départ possible de Gouarec (port) pour covoiturage, une demi-heure avant.
Org. Gouarec Culture Loisirs .
Parking du Haut de Beaucours Bois de Beaucours Saint-Nicolas-du-Pélem 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 12 55 02 45
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English :
L’événement Randos d’été | Circuit du Zilou Saint-Nicolas-du-Pélem a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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