Randos d’été | Circuit du Zilou Parking du Haut de Beaucours Saint-Nicolas-du-Pélem

Informations pratiques

Saint-Nicolas-du-Pélem

Randos d’été | Circuit du Zilou

Parking du Haut de Beaucours Bois de Beaucours Saint-Nicolas-du-Pélem Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Circuit du Zilou aménagé St Nicolas du Pélem

Du 08 juillet au 26 août, Gouarec Culture Loisirs propose chaque mercredi ses RANDOS d’ETE, des balades guidées dans le Kreiz Breizh, ouvertes à tous, de 7 ans à 97 ans. Départ le matin ou l’après-midi, pour 8 à 9 km, à allure modérée. Bien s’équiper en chaussures et avoir de quoi se désaltérer. Départ possible de Gouarec (port) pour covoiturage, une demi-heure avant.

Org. Gouarec Culture Loisirs .

Parking du Haut de Beaucours Bois de Beaucours Saint-Nicolas-du-Pélem 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 12 55 02 45

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English :

L’événement Randos d’été | Circuit du Zilou Saint-Nicolas-du-Pélem a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Kreiz Breizh