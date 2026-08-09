Dictée au musée autrefois l’école, Le musée Autrefois l’école, Fontenay-le-Comte
samedi 19 septembre 2026 · Le musée Autrefois l'école · Fontenay-le-Comte
Informations pratiques
Dictée au musée autrefois l’école 19 et 20 septembre Le musée Autrefois l’école Vendée
Places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Prenez place sur les bancs de l’école et relevez le défi de la dictée dans les conditions d’autrefois. Chaque jour, un nouveau texte vous sera proposé pour exercer votre plume et votre sens de la langue française et tenter de décrocher un sans-faute !
Le musée Autrefois l’école 93 rue de la République Fontenay le comte 85200 Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 53 02 40 »}]
Prenez place sur les bancs de l’école et relevez le défi de la dictée dans les conditions d’autrefois. Chaque jour, un nouveau texte vous sera proposé pour exercer votre plume et votre sens de la et…
Amicale Laïque
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