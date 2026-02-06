Dictée cryptée du festival 22 V’là le Polar Maison des Associations Pornic

Pornic

Dictée cryptée du festival 22 V’là le Polar

Maison des Associations 4 rue de Lorraine Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-13 12:30:00

Date(s) :

2026-08-13

La Médiathèque Armel de Wismes organise, dans le cadre du festival 22 V’là le Polar sur la Côte de Jade, une dictée cryptée qui se déroule dans la Maison des Associations de Pornic



Au programme

Avis aux amateurs d’énigmes et de mots !

Dans le cadre du célèbre festival 22 V’la le Polar, relevez un défi d’un tout nouveau genre.

Saurez-vous remettre en ordre le texte mystérieux crypté par les nœuds rhône des bibliothécaires ?

Glissez-vous dans la peau d’un enquêteur littéraire le temps d’une matinée.

Que vous soyez un as de l’orthographe ou un passionné de décodage, venez faire chauffer vos méninges dans une ambiance ludique et conviviale.

Une animation captivante où logique et sagacité seront vos meilleures alliées ! .

Maison des Associations 4 rue de Lorraine Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 65 90 contact@mediatheque-pornic.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the 22 V?là le Polar festival on the Côte de Jade, the Armel de Wismes multimedia library is organizing a cryptic dictation to be held at the Maison des Associations in Pornic

L’événement Dictée cryptée du festival 22 V’là le Polar Pornic a été mis à jour le 2026-06-02 par I_OT Pornic