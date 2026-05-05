Dictée du Dimanche, Café culturel « La Grange », Lagardelle-sur-Lèze

Dictée du Dimanche Dimanche 10 mai, 10h30 Café culturel « La Grange » Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T10:30:00+02:00 – 2026-05-10T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-10T10:30:00+02:00 – 2026-05-10T11:30:00+02:00

Rendez-vous le dimanche 10 mai à 10h30 au Café culturel « La Grange » pour la traditionnelle Dictée du Dimanche !

Venez vous frotter aux bizarreries de la langue française !

Celles et ceux qui le souhaitent pourront ensuite partager un repas convivial suivant le principe d’une auberge espagnole, où chaque personne amène un plat.

Gratuit

Café culturel « La Grange » Lagardelle-sur-Lèze Lagardelle-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie

Organisée par le Café culturel « La Grange » dictée

Photo : Freepik / Affiche : Mairie de Lagardelle-sur-Lèze