Dictée du Dimanche, Café culturel « La Grange », Lagardelle-sur-Lèze
Dictée du Dimanche, Café culturel « La Grange », Lagardelle-sur-Lèze dimanche 10 mai 2026.
Dictée du Dimanche Dimanche 10 mai, 10h30 Café culturel « La Grange » Haute-Garonne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T10:30:00+02:00 – 2026-05-10T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-10T10:30:00+02:00 – 2026-05-10T11:30:00+02:00
Rendez-vous le dimanche 10 mai à 10h30 au Café culturel « La Grange » pour la traditionnelle Dictée du Dimanche !
Venez vous frotter aux bizarreries de la langue française !
Celles et ceux qui le souhaitent pourront ensuite partager un repas convivial suivant le principe d’une auberge espagnole, où chaque personne amène un plat.
Gratuit
Café culturel « La Grange » Lagardelle-sur-Lèze Lagardelle-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie
Organisée par le Café culturel « La Grange » dictée
Photo : Freepik / Affiche : Mairie de Lagardelle-sur-Lèze
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