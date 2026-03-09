Dictée géante Biars-sur-Cère
Dictée géante Biars-sur-Cère mardi 2 juin 2026.
Dictée géante
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 18:00:00
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
Sous la dictée de Sandrine, venez tester votre connaissance de la langue française au cours d’une soirée ludique et conviviale ! Sur réservation
.
94 Avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 79
English :
With Sandrine?s dictation, come and test your knowledge of the French language during a fun and friendly evening! On reservation
L’événement Dictée géante Biars-sur-Cère a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Vallée de la Dordogne