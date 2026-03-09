Dictée géante

94 Avenue de la République Biars-sur-Cère Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 18:00:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Sous la dictée de Sandrine, venez tester votre connaissance de la langue française au cours d’une soirée ludique et conviviale ! Sur réservation

.

94 Avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 79

English :

With Sandrine?s dictation, come and test your knowledge of the French language during a fun and friendly evening! On reservation

L’événement Dictée géante Biars-sur-Cère a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Vallée de la Dordogne