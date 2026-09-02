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Dictée géante Médiathèque Biars-sur-Cère

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque · Biars-sur-Cère

Dictée géante Médiathèque Biars-sur-Cère

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
94 Avenue de la République
Ville
46130 Biars-sur-Cère
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Biars-sur-Cère

Dictée géante

Médiathèque 94 Avenue de la République Biars-sur-Cère Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:00:00
fin : 2026-12-01

Date(s) :
2026-10-02 2026-12-01

Sous la dictée de Sandrine, venez tester votre connaissance de la langue française au cours d’une soirée ludique et conviviale ! Sur réservation

Sous la dictée de Sandrine, venez tester votre connaissance de la langue française au cours d’une soirée ludique et conviviale ! Sur réservation

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Médiathèque 94 Avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 79 

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English :

With Sandrine?s dictation, come and test your knowledge of the French language during a fun and friendly evening! On reservation

L’événement Dictée géante Biars-sur-Cère a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne

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