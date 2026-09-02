Dictée géante Médiathèque Biars-sur-Cère
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque · Biars-sur-Cère
Informations pratiques
Biars-sur-Cère
Dictée géante
Médiathèque 94 Avenue de la République Biars-sur-Cère Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:00:00
fin : 2026-12-01
Date(s) :
2026-10-02 2026-12-01
Sous la dictée de Sandrine, venez tester votre connaissance de la langue française au cours d’une soirée ludique et conviviale ! Sur réservation
Sous la dictée de Sandrine, venez tester votre connaissance de la langue française au cours d’une soirée ludique et conviviale ! Sur réservation
.
Médiathèque 94 Avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With Sandrine?s dictation, come and test your knowledge of the French language during a fun and friendly evening! On reservation
L’événement Dictée géante Biars-sur-Cère a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Biars-sur-Cère (Lot)
- Dictée géante, Centre social et culturel Robert Doisneau, Biars-sur-Cère 2 octobre 2026
- Escape game Elève Ducobu, Centre social et culturel Robert Doisneau, Biars-sur-Cère 3 octobre 2026
- Festival Résurgence X Jeu Eco’n’home Médiathèque R. Doisneau Biars-sur-Cère 21 octobre 2026
- Atelier Quilling Médiathèque Biars-sur-Cère 14 décembre 2026