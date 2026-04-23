Dictée Indigènes au Moulin-au-Bois, 20 ans déjà ! C.A.L. La Vôge-les-Bains

La Vôge-les-Bains

Dictée Indigènes au Moulin-au-Bois, 20 ans déjà !

C.A.L. 2 rue du lieutenant-colonel Chavane La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09 17:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Venez déjouer les pièges de l’orthographe et de la grammaire !

Cette dictée s’inscrit dans le cadre de la manifestation Indigènes au Moulin-au-Bois, 20 ans déjà ! , qui marque les 20 ans de la sortie en salles du film, tourné en partie sur le site de l’ancienne clouterie.

Une seule dictée, plusieurs catégories les enfants (école primaire collège lycée) ont le même texte que les adultes mais ils ne la font pas en entier.Tout public

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C.A.L. 2 rue du lieutenant-colonel Chavane La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 80 53 00 18

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English :

Come and beat the spelling and grammar traps!

This dictation is part of the Indigènes au Moulin-au-Bois, 20 ans déjà! event, which marks the 20th anniversary of the theatrical release of the film, partly shot on the site of the former clouterie.

A single dictation, several categories: children (elementary school junior high high school) have the same text as adults, but they don’t do the whole thing.

L’événement Dictée Indigènes au Moulin-au-Bois, 20 ans déjà ! La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-23 par OT EPINAL ET SA REGION