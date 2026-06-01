Dictée Musée départemental de l’école publique Musée de l’école publique Vergné
Dictée Musée départemental de l’école publique Musée de l’école publique Vergné vendredi 26 juin 2026.
Vergné
Dictée Musée départemental de l’école publique
Musée de l’école publique 10 bis route de la gare Vergné Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 17:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
L’école de Vergné était une classe unique en milieu rural. Ouverte en 1892, au temps des lois de Jules Ferry, elle a fermé alors qu’elle était juste centenaire.
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Musée de l’école publique 10 bis route de la gare Vergné 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 62 89 musee.ecole17@wanadoo.fr
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English :
The school in Vergné was a single class in a rural area. Opened in 1892, at the time of the Jules Ferry laws, it closed when it was just a hundred years old.
L’événement Dictée Musée départemental de l’école publique Vergné a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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