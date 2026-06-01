Dictée Musée départemental de l’école publique Musée de l’école publique Vergné

Vergné

Dictée Musée départemental de l’école publique

Musée de l’école publique 10 bis route de la gare Vergné Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 17:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

L’école de Vergné était une classe unique en milieu rural. Ouverte en 1892, au temps des lois de Jules Ferry, elle a fermé alors qu’elle était juste centenaire.

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Musée de l’école publique 10 bis route de la gare Vergné 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 62 89 musee.ecole17@wanadoo.fr

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English :

The school in Vergné was a single class in a rural area. Opened in 1892, at the time of the Jules Ferry laws, it closed when it was just a hundred years old.

L’événement Dictée Musée départemental de l’école publique Vergné a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge