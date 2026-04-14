Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Didi, Cinéma Le Méliès, Villeneuve-d’Ascq

Didi, Cinéma Le Méliès, Villeneuve-d’Ascq

Didi, Cinéma Le Méliès, Villeneuve-d’Ascq samedi 25 avril 2026.

Lieu : Cinéma Le Méliès

Adresse : 11 Rue Traversière, 59650 Villeneuve-d'Ascq

Ville : 59650 Villeneuve-d'Ascq

Département : Nord

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Didi Samedi 25 avril, 17h00 Cinéma Le Méliès Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T17:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T17:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00

Cinéma Le Méliès 11 Rue Traversière, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France https://www.lemelies.fr/
quiz et surprises [Mon défi cinéma]

À voir aussi à Villeneuve-d'Ascq (Nord)