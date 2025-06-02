DIDIER BARBELIVIEN – PALAIS DES CONGRES-SALLE ERASME Strasbourg

DIDIER BARBELIVIEN Début : 2026-03-20 à 20:00. Tarif : – euros.

DIDIER BARBELIVIEN n’est pas seulement « Monsieur Tubes » comme on l’a justementsurnommé depuis 40 ans…(Michèle pour Gérard Lenorman, L’été s’ra chaud pour EricCharden, Il tape sur des bambous pour Philippe Lavil, On va s’aimer et les Sunlights desTropiques pour Gilbert Montagné, Mademoiselle chante le Blues et Mon mec à moi pourPatricia Kaas, Est ce que tu viens pour les vacances pour David et Jonathan…)Il est aussi l’interprète d’un spectacle très original composé de ses plus grand succès (Elle,Elsa, A toutes les filles, Les Mariés de Vendée) et de tous ceux qu’il a écrit pour tellementd’Artistes : Petite fille du soleil pour Christophe, Elle m’oublie pour Johnny Hallyday, Quandje t’aime pour Demis Roussos, J’étais un ange pour Michel Delpech, La Rivière de notreenfance pour Michel Sardou et Garou, Méditerranéenne pour Hervé Vilard, et tant d’autreschansons adaptées pour la scène, des moments de pur bonheur, déjà partagés par desmilliers de spectateurs, et qu’il vous invite à retrouver.Ca va chanter ce soir…

PALAIS DES CONGRES-SALLE ERASME PLACE DE BORDEAUX – WACKEN 67000 Strasbourg 67