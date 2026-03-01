Didier Petit et Alex Grillo Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne

Didier Petit et Alex Grillo

Le Maquis de Vareilles 2 Rue de l’Érable Les Vallées de la Vanne Yonne

Début : 2026-03-07 21:00:00

2026-03-07

Didier Petit et Alex Grillo traitent l’actualité

Lecture musicale des news du jour tirées du fond des journaux du matin

Didier PETIT violoncelle’news Alex GRILLO vibraphone’news

Etant déjà à eux deux une actualité, ils deviennent de fait la bonne nouvelle de la soirée!

Ce aventure entend faire de la lecture à voix haute un matériau musical qui peut s’accommoder de tous, Aussi il nous a semblé intéressant que l’exercice nous amène à la confrontation entre nos instruments et la fraîcheur de l’actualité .

Météo, faits divers, actualités économiques, politiques, culturelles… l’actualité du matin, sélectionnée selon l’humeur et la tendance de quotidiens locaux ou nationaux, devient matière et ingrédient à une lecture musicale jubilatoire jouant des mots-sons. .

Le Maquis de Vareilles 2 Rue de l’Érable Les Vallées de la Vanne 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 88 31 15

English : Didier Petit et Alex Grillo

