Informations pratiques

Le Mans

DIDOU JE VOUS AIME MES AMOURS

37 Rue nationale Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 21:00:00

fin : 2026-10-02 22:30:00

Date(s) :

2026-10-02

DIDOU revient avec un nouveau spectacle

DIDOU revient avec un nouveau spectacle

Je vous aime, mes amours, c’est un stand-up sur la vie.

La vraie.

Celle qui te fait rire… puis douter… puis rire encore.

Didou parle d’amour, de famille, d’enfance, de ce qu’on devient…

et surtout de ce qu’on laisse derrière nous.

C’est 1h15 de rires, de souvenirs, de vérités qu’on n’avoue pas toujours…

Un spectacle qui te fait te reconnaître, réfléchir… et kiffer le moment.

Parce qu’au fond, on est tous en train d’essayer de comprendre ce qu’on fout là.

Après un premier spectacle salué par le public (10/10 sur BilletReduc avec plus de 500 avis), DIDOU revient avec son nouveau spectacle. Un spectacle frais, tonique, intime et drôlissime !

“Un vrai coup de cœur.” — Le Progrès

“On rit du début à la fin.” — Courrier Picard

“Un humoriste à suivre de très près.” — Sud-Ouest

Le saviez-vous ?

Vu à la télévision (TF1, France 2 Les Maternelles, NRJ12) et entendu sur Rire & Chansons, il s’impose comme l’un des humoristes à suivre.

Spectacle récompensé 18 fois dans des festivals d’humour.

Déjà plus de 170 dates partout en France. .

37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 26 54 69

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English :

DIDOU is back with a new show

L’événement DIDOU JE VOUS AIME MES AMOURS Le Mans a été mis à jour le 2026-07-20 par CDT72