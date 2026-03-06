Différent d’ailleurs Rencontres 2026 Serzy-et-Prin

Différent d’ailleurs Rencontres 2026

Divers lieux dans le village Serzy-et-Prin Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 14:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Tout public

Pour son dixième événement l’association La Part de l’Ambre poursuit son crédo et vous offre un printemps différent d’ailleurs

> un triptyque composé d’un volet présentant des oeuvres d’artistes contemporains dans différents lieux d’exposition disséminés dans le village,

> un autre volet sur le patrimoine avec une exposition sur le C.B.R. (Chemin de fer de la Banlieue de Reims) associant le troisième volet composé d’oeuvres originales créées et dédiées au thème du C.B.R.

Un déambulation dans ce village typique de la vallée de l’Ardre, vous transportera d’un lieu à l’autre d’expositions et de conférences nichées parfois dans des granges du XVIIIe mais aussi dans les locaux d’une exploitation viticole.

27 artistes 8 lieux d’exposition. .

Divers lieux dans le village Serzy-et-Prin 51170 Marne Grand Est lapartdelambre@orange.fr

Différent d'ailleurs Rencontres 2026

