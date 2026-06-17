Diffusion coupe du monde de foot au Lago Restaurant Lago Eygliers jeudi 9 juillet 2026.

Eygliers

Diffusion coupe du monde de foot au Lago

Restaurant Lago Plan d’eau d’Eygliers Eygliers Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-14

Pour les quart et demi finales de la coupe du monde, tu pourras te faire plaisir au restaurant du Lago et profiter de l’événement dans l’ambiance estivale et chill

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Restaurant Lago Plan d’eau d’Eygliers Eygliers 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 57 97 73 contact@aucampingdulac.fr

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English :

This is the place to follow the 2026 World Cup live in the bar atmosphere, with tense action, commentary on slow-motion replays and reactions running through the room faster than a counter-attack.

L’événement Diffusion coupe du monde de foot au Lago Eygliers a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras