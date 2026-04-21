Diffusion du film Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2 pour la fête du travail Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port
Diffusion du film Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2 pour la fête du travail Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port vendredi 1 mai 2026.
Saint-Jean-Pied-de-Port
Diffusion du film Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2 pour la fête du travail
Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 18:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
1h 52min | Documentaire
De Olivier Azam, Daniel Mermet
Avec Howard Zinn, Noam Chomsky, Chris Hedges
Le best-seller Une Histoire populaire des États-Unis a révélé aux Américains une part de leur passé longtemps ignorée par eux-mêmes, redonnant une place dans l’histoire aux Amérindiens, aux Noirs, aux ouvrières et aux ouvriers pris dans la grande fabrique du rêve américain. Le travail d’Howard Zinn s’est opposé aux mythes fondateurs depuis Christophe Colomb et s’impose aujourd’hui comme un contre-feu à la guerre idéologique menée par Donald Trump, qui en a fait sa bête noire en histoire.
Les extraits d’interview de Donald Trump intégrés au film sont la meilleure promotion qui peut être faite pour ce film salutaire. .
Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 04 garazikus@orange.fr
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English : Diffusion du film Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2 pour la fête du travail
L’événement Diffusion du film Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2 pour la fête du travail Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Pays Basque
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