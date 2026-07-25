Diffusion du film La Folie des Grandeurs de Gérard Oury avec Louis De Funès et Yves Montand Salle Louis de Funès Le Cellier

Informations pratiques

Le Cellier

Diffusion du film La Folie des Grandeurs de Gérard Oury avec Louis De Funès et Yves Montand

Salle Louis de Funès 23 rue de bel air Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Venez regarder le film La Folie Des Grandeurs , Le vendredi 21 Août 2026.

Projection Exceptionnelle du film La Folie Des Grandeurs de Gérard Oury avec Louis De Funès et Yves Montand.

Organisé par l’Association Sur Les Traces De Louis De Funès .

Réserver sur HelloAsso ou règlement en espèce sur place. .

Salle Louis de Funès 23 rue de bel air Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 61 70 43 surlestracesdelouis@outlook.fr

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English :

Come see the movie La Folie Des Grandeurs on Friday, August 21, 2026.

L’événement Diffusion du film La Folie des Grandeurs de Gérard Oury avec Louis De Funès et Yves Montand Le Cellier a été mis à jour le 2026-07-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis