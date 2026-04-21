Diffusion d’un film mystère Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port
Diffusion d’un film mystère Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port lundi 4 mai 2026.
Saint-Jean-Pied-de-Port
Diffusion d’un film mystère
Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 20:30:00
fin : 2026-05-04
Date(s) :
2026-05-04
Film Surprise en Avant-Première
En Partenariat avec AFCAE .
Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 04 garazikus@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Diffusion d’un film mystère
L’événement Diffusion d’un film mystère Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques)
- Randonnée accompagnée Mendi Gaiak randonnée hivernale à pied (niveau 2) Saint-Jean-Pied-de-Port 25 avril 2026
- Micro-Folie-thématique Nature et paysages dans l’art : visite libre de la Micro-Folie, visite guidée Les jardins de Versailles Prison dite des Evêques Saint-Jean-Pied-de-Port 25 avril 2026
- Randonnée accompagnée Mendi Gaiak raquettes à neige (niveau 2) Saint-Jean-Pied-de-Port 26 avril 2026
- Tournoi de mus Saint-Jean-Pied-de-Port 26 avril 2026
- Marché Saint-Jean-Pied-de-Port 27 avril 2026