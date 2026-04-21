Diffusion d’un film mystère Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port

Saint-Jean-Pied-de-Port

Diffusion d’un film mystère

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 20:30:00

fin : 2026-05-04

Date(s) :

2026-05-04

Film Surprise en Avant-Première

En Partenariat avec AFCAE .

Cinéma Le Vauban 4 avenue Renaud Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 04 garazikus@orange.fr

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English : Diffusion d’un film mystère

L’événement Diffusion d’un film mystère Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Pays Basque