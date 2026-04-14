Diffusion exclusive du documentaire australien; Yaluu (A bientôt), Centre Sir John Monash, Fouilloy

Diffusion exclusive du documentaire australien; Yaluu (A bientôt) Samedi 23 mai, 18h00 Centre Sir John Monash Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Yaluu (A Bientôt) est un documentaire de 27 minutes qui suit Peter Milliken sur les traces de son arrière-grand-oncle, le soldat aborigène Pte. William Allen Irwin DCM.

En 2025, Peter a voyagé en France pour retracer l’histoire de son ancêtre, visiter des champs de bataille, des cimetières et des musées, et ramener de la terre de sa tombe en terre Gomeroi afin que l’esprit de William retrouve sa maison. Le film explore le courage méconnu des soldats aborigènes australiens et le lien profond des familles avec leurs ancêtres enterrés loin de leurs terres traditionnelles.

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le Centre Sir John Monash a le plaisir de vous inviter à une projection gratuite de « Yaluu » le samedi 23 mai 2026, à partir de 18h, avec des séances en boucle toutes les heures, la dernière projection ayant lieu à 21h.

Centre Sir John Monash 80800 Fouilloy Fouilloy 80800 Somme Hauts-de-France 0360620140 http://www.sjmc.gov.au

Yaluu (A Bientôt) est un documentaire de 27 minutes qui suit Peter Milliken sur les traces de son arrière-grand-oncle, le soldat aborigène Pte. William Allen Irwin DCM.

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