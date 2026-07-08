DIFFUSION FINALE COUPE DU MONDE 2026 MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS Saint-Gaudens
dimanche 19 juillet 2026 · MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS · Saint-Gaudens
Informations pratiques
Saint-Gaudens
DIFFUSION FINALE COUPE DU MONDE 2026
MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 21:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Venez nous rejoindre pour (on l’espère) supporter les Bleus, ou pour profiter de ce dernier match !
Diffusion de la Finale de la Coupe du Monde 2026.
Restauration sur place. .
MIMI LAC DE SÈDE GUINGUETTE SAINT GAUDENS 11 Route du Lac Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie mimi.stgaudens@gmail.com
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English :
Come join us to (we hope) cheer on Les Bleus, or just to enjoy this final game!
L’événement DIFFUSION FINALE COUPE DU MONDE 2026 Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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