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PAUSE GOURMANDE À L’OFFICE OFFICE DE TOURISME DESTINATION COMMINGES PYRÉNÉES Saint-Gaudens

jeudi 9 juillet 2026 · OFFICE DE TOURISME DESTINATION COMMINGES PYRÉNÉES · Saint-Gaudens

PAUSE GOURMANDE À L’OFFICE OFFICE DE TOURISME DESTINATION COMMINGES PYRÉNÉES Saint-Gaudens

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
OFFICE DE TOURISME DESTINATION COMMINGES PYRÉNÉES
Adresse
2 Rue Adolphe Thiers
Ville
31800 Saint-Gaudens
Département
Haute-Garonne
Tarif

Saint-Gaudens

PAUSE GOURMANDE À L’OFFICE

OFFICE DE TOURISME DESTINATION COMMINGES PYRÉNÉES 2 Rue Adolphe Thiers Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Nathalie Topin de chez Safran Gorria vient vous faire découvrir ses produits safranés, pour une dégustation pleine de caractère !
On vous attend devant l’Office de Tourisme ! En cas de pluie, direction l’intérieur pour une dégustation bien au sec.   .

OFFICE DE TOURISME DESTINATION COMMINGES PYRÉNÉES 2 Rue Adolphe Thiers Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61  info@destination-commingespyrenees.com

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English :

Nathalie Topin from Safran Gorria is here to introduce you to her saffron products—for a tasting experience full of character!

L’événement PAUSE GOURMANDE À L’OFFICE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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