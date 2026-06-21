ATELIER CYANOTYPE OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GAUDENS Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

ATELIER CYANOTYPE

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GAUDENS 2 Rue Thiers Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-01 12:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Carine Rosello, artiste spécialiste du cyanotype, vous propose de découvrir ce procédé photographique au travers d’un atelier au sein de l’Office de tourisme de Saint-Gaudens ! Venez nombreux !

Venez retrouver Carine Rosello pour 2h d’atelier cyanotype.

Le cyanotype est un ancien procédé photographique qui permet de créer des images d’un bleu profond. Grâce à une réaction entre la lumière du soleil et une solution photosensible appliquée sur le papier, les formes se révèlent comme par magie.

Atelier tout public à partir de 6 ans, les enfants doivent être accompagnés de parents. .

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GAUDENS 2 Rue Thiers Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie info@destination-commingespyrenees.com

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English :

Carine Rosello, an artist specializing in cyanotype, invites you to discover this photographic process through a workshop at the Saint-Gaudens Tourist Office! We hope to see many of you there!

L’événement ATELIER CYANOTYPE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE