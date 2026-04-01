DIFFUSION PSG BAYERN Baillargues
DIFFUSION PSG BAYERN Baillargues mardi 28 avril 2026.
Baillargues
DIFFUSION PSG BAYERN
300 Avenue de la Biste Baillargues Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-04-28 2026-05-06
PSG BAYERN 1/2 finale de la Ligue des Champions
On se donne RDV à Sport Break pour la demi-finale.
Mardi 28 avril, puis Mercredi 6 Mai, rendez-vous à partir de 19h30 pour profiter des activités, manger sur place, et vibrer tous ensemble devant le match à 21h… sur écrans géants, évidemment !
PSG BAYERN 1/2 finale de la Ligue des Champions
On se donne RDV à Sport Break pour la demi-finale.
Mardi 28 avril, puis Mercredi 6 Mai, rendez-vous à partir de 19h30 pour profiter des activités, manger sur place, et vibrer tous ensemble devant le match à 21h… sur écrans géants, évidemment !
Au programme
Diffusion sur 3 écrans géants
Formule repas au choix (sur réservation)
Planches charcuterie fromage pour mardi (match aller)
Planches charcuterie fromage ou burger frites pour le match retour
Accès aux activités de 20h à 23h pour 15€ au lieu de 29€
Bar et snacks sur place
Enfants bienvenus activités accessibles pendant que les parents regardent le match
Réservation OBLIGATOIRE en ligne .
300 Avenue de la Biste Baillargues 34670 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
PSG BAYERN: Champions League 1/2 final
See you at Sport Break for the semi-final.
Tuesday, April 28, then Wednesday, May 6, from 7:30 p.m. to enjoy the activities, dine in, and watch the match together at 9 p.m.? on giant screens, of course!
L’événement DIFFUSION PSG BAYERN Baillargues a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Baillargues (Hérault)
- BOUCLE CYCLO N°1 CASTRIES ET LA PLAINE DE LUNEL Baillargues Hérault 1 mai 2026
- TROPHÉE TAURIN 2026 BAILLARGUES Baillargues 23 mai 2026
- BAILL’ART FESTIVAL Baillargues 31 mai 2026
- TROPHÉE TAURIN 2026 SAINT-GEORGES-D’ORQUES Baillargues 5 juillet 2026
- TROPHÉE TAURIN 2026 PÉROLS Baillargues 31 juillet 2026