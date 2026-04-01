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DIFFUSION PSG BAYERN Baillargues

DIFFUSION PSG BAYERN Baillargues mardi 28 avril 2026.

Adresse : 300 Avenue de la Biste

Ville : 34670 Baillargues

Département : Hérault

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Tarif :

Baillargues

DIFFUSION PSG BAYERN

300 Avenue de la Biste Baillargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28
fin : 2026-05-06

Date(s) :
2026-04-28 2026-05-06

PSG BAYERN 1/2 finale de la Ligue des Champions

On se donne RDV à Sport Break pour la demi-finale.
Mardi 28 avril, puis Mercredi 6 Mai, rendez-vous à partir de 19h30 pour profiter des activités, manger sur place, et vibrer tous ensemble devant le match à 21h… sur écrans géants, évidemment !
PSG BAYERN 1/2 finale de la Ligue des Champions

On se donne RDV à Sport Break pour la demi-finale.
Mardi 28 avril, puis Mercredi 6 Mai, rendez-vous à partir de 19h30 pour profiter des activités, manger sur place, et vibrer tous ensemble devant le match à 21h… sur écrans géants, évidemment !

Au programme

Diffusion sur 3 écrans géants
Formule repas au choix (sur réservation)
Planches charcuterie fromage pour mardi (match aller)
Planches charcuterie fromage ou burger frites pour le match retour

Accès aux activités de 20h à 23h pour 15€ au lieu de 29€
Bar et snacks sur place
Enfants bienvenus activités accessibles pendant que les parents regardent le match

Réservation OBLIGATOIRE en ligne   .

300 Avenue de la Biste Baillargues 34670 Hérault Occitanie  

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English :

PSG BAYERN: Champions League 1/2 final

See you at Sport Break for the semi-final.
Tuesday, April 28, then Wednesday, May 6, from 7:30 p.m. to enjoy the activities, dine in, and watch the match together at 9 p.m.? on giant screens, of course!

L’événement DIFFUSION PSG BAYERN Baillargues a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT MONTPELLIER

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