Digital Shamans Records Label Party @Le Groove, Le Groove, Genève
Digital Shamans Records Label Party @Le Groove, Le Groove, Genève samedi 30 mai 2026.
Digital Shamans Records Label Party @Le Groove 30 et 31 mai Le Groove
20 CHF / 25 CHF / 29 CHF
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T23:30:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-31T00:00:00+02:00 – 2026-05-31T06:00:00+02:00
La grande messe de la psytrance est de retour ! Le 30 mai 2026, Digital Shamans Records prend le contrôle du Groove pour une Label Party qui s’annonce monumentale.
Au programme : un line-up international explosif, des kicks ravageurs et une immersion visuelle totale grâce à la scénographie hallucinante de Liquid Dimensions. Préparez-vous pour un voyage sonore sans aucun compromis ! ✨
LINE-UP MASSIF :
ILLEGAL MACHINES (Bom Shanka Records)
Z3NBUGS (Digital Shamans Records)
Z3NKAI VS MUGWUMP (Digital Shamans Records)
ACID PROTOCOL (Digital Shamans Records)
HOSENFELD (Ovni Records)
OXY. (A Voix Basse)
DÉCO : Liquid Dimensions
INFOS PRATIQUES :
Lieu : Le Groove – Rue des Gazomètres 9, 1205 Genève
Horaires : 00h00 – 06h00
Billets :
Early Birds (limité à 100 !) : 20 CHF
Préventes Normales : 25 CHF
Sur place : 29 CHF
️ Ne traînez pas, les Early Birds vont disparaître très vite ! Sécurisez votre place sur le dancefloor via le lien de la billetterie. (bientôt dispo!)
On se voit devant les caissons !
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Le Groove rue des Gazomètres 9 Genève 1205 Jonction Genève http://www.legroove.ch/ https://www.facebook.com/legroovegva;https://www.instagram.com/legroove_gva/ [{« link »: « http://www.legroove.ch »}]
Au programme : un line-up international explosif, des kicks ravageurs et une immersion visuelle totale grâce à la scénographie hallucinante de Liquid Dimensions.
Liquid Dimensions
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