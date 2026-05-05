Digital Shamans Records Label Party @Le Groove, Le Groove, Genève

Digital Shamans Records Label Party @Le Groove 30 et 31 mai Le Groove

20 CHF / 25 CHF / 29 CHF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T23:30:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-31T00:00:00+02:00 – 2026-05-31T06:00:00+02:00

La grande messe de la psytrance est de retour ! Le 30 mai 2026, Digital Shamans Records prend le contrôle du Groove pour une Label Party qui s’annonce monumentale.

​Au programme : un line-up international explosif, des kicks ravageurs et une immersion visuelle totale grâce à la scénographie hallucinante de Liquid Dimensions. Préparez-vous pour un voyage sonore sans aucun compromis ! ✨

​ LINE-UP MASSIF :

ILLEGAL MACHINES (Bom Shanka Records)

Z3NBUGS (Digital Shamans Records)

Z3NKAI VS MUGWUMP (Digital Shamans Records)

ACID PROTOCOL (Digital Shamans Records)

HOSENFELD (Ovni Records)

OXY. (A Voix Basse)

​ DÉCO : Liquid Dimensions

​ INFOS PRATIQUES :

​Lieu : Le Groove – Rue des Gazomètres 9, 1205 Genève

​Horaires : 00h00 – 06h00

​Billets :

​Early Birds (limité à 100 !) : 20 CHF

​Préventes Normales : 25 CHF

​Sur place : 29 CHF

​ ️ Ne traînez pas, les Early Birds vont disparaître très vite ! Sécurisez votre place sur le dancefloor via le lien de la billetterie. (bientôt dispo!)

​On se voit devant les caissons !

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Le Groove rue des Gazomètres 9 Genève 1205 Jonction Genève http://www.legroove.ch/ https://www.facebook.com/legroovegva;https://www.instagram.com/legroove_gva/ [{« link »: « http://www.legroove.ch »}]

Au programme : un line-up international explosif, des kicks ravageurs et une immersion visuelle totale grâce à la scénographie hallucinante de Liquid Dimensions.

Liquid Dimensions