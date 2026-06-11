Dimanche à la Ferme Finale Départementale des Labours Rue de l’Église Felon
Dimanche à la Ferme Finale Départementale des Labours Rue de l’Église Felon dimanche 26 juillet 2026.
Felon
Dimanche à la Ferme Finale Départementale des Labours
Rue de l’Église GAEC Chrétien Felon Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Les Jeunes Agriculteurs du Territoire de Belfort organisent l’événement Un Dimanche à la Ferme . A cette occasion le GAEC Chrétien vous ouvre ses portes le temps d’une journée !
Au programme Visite de la ferme Marché de producteurs et d’artisans finale Départementale des labours balade à poney structure gonflable exposition de matériel agricole. Buvette et restauration sur place ! .
Rue de l’Église GAEC Chrétien Felon 90110 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 96 34 75 fdsea.ja90@reseaufnsea.fr
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English : Dimanche à la Ferme Finale Départementale des Labours
L’événement Dimanche à la Ferme Finale Départementale des Labours Felon a été mis à jour le 2026-06-11 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)