Dimanche au jardin Le jardin de Martine à Hirtzbach Hirtzbach dimanche 5 juillet 2026.

Hirtzbach

Dimanche au jardin Le jardin de Martine à Hirtzbach

74 rue Principale Hirtzbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-07-05 15:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Découvrez ensemble les jardins des éco jardiniers et échangez entre passionnés …

Les membres du réseau des Écojardiniers du Sundgau vous ouvrent les portes de leurs écrins de verdure ! Venez visiter leurs jardins, serpenter entre vergers et potagers et échanger entre passionnés.

Le jardin de Martine à Hirtzbach

Verger où se faufilent les massifs de fleurs, le potager et les petits fruits. Un petit havre de paix incontournable pour se ressourcer et savourer !

Pour se garer : le long du ruisseau côté impair

Autre créneau disponible 16h30-18h

Composez votre programme de la journée comme vous le souhaitez grâce aux différents créneaux proposés pour cette journée Dimanche au jardin ! Programme complet par ici.

Inscription obligatoire. 8 places. Enfants accompagnés. .

74 rue Principale Hirtzbach 68118 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

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English :

Let’s explore the gardens of eco-gardeners together and share ideas with fellow enthusiasts…

L’événement Dimanche au jardin Le jardin de Martine à Hirtzbach Hirtzbach a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du Sundgau