Informations pratiques

Ervy-le-Châtel

Dimanche de Caractère®

Rue des Petits Fossés Ervy-le-Châtel Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Dimanche 12 juillet ERVY-LE-CHATEL Dimanche de Caractère®. A 10h devant la chapelle Saint Aubin.

A l’écart du centre historique, une chapelle accueillait autrefois les lépreux et pestiférés. Découvrez ce petit édifice à colombage remontant au XIIe siècle, démonté pour être remonté ici à la fin du XVIIIe siècle. Vous pourrez également apprécier ses nouvelles verrières, réalisées par la manufacture Vincent-Petit, avant un temps gourmand.

Rendez-vous à 10h devant la Chapelle Saint-Aubin.

Gratuit

Réservation conseillée au +33 (0)3 25 41 47 60, par mail à maisonduvitrail-ervy-le-chatel@orange.fr ou via le formulaire en ligne sur https://www.petitescitesdecaractere.com/temps-forts-et-animations/dimanches-de-caractere-en-grand-est/

Cet événement fait partie du programme régional des Dimanches de Caractère® disponible en PDF .

Rue des Petits Fossés Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 3 25 41 47 60 maisonduvitrail-ervy-le-chatel@orange.fr

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English :

L’événement Dimanche de Caractère® Ervy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance