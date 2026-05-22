Ervy-le-Châtel

Fêtes Médiévales d’Ervy-le-Châtel

Boulevard des Grand Fossés Ervy-le-Châtel Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Samedi 1er et dimanche 2 août ERVY-LE-CHÂTEL Fêtes Médiévales d’Ervy-le-Châtel.

Fêtes médiévales annuelles dans les rues de la Petite Cité de Caractère.

Au programme

Les Dernières Amazones ces guerrières pleines de charme et de feu, viendront vous impressionner de leur bravoure et de leur force !

Les Centaures du Temps Spectacle équestre viendront nous éblouir de leurs compétences en dressage et voltige.

Nous aurons le plaisir d’accueillir Élise Humbert à l’église qui va nous ravir les oreilles de chants médiévaux et celtiques .

La compagnie les Vagabondes seront aussi présent pour nous transporter dans leur univers elfique.

Travailleuse du Texte viendra proposer une création originale, conférence sur LA FEMME aux temps médiévaux et des poésies envoûtantes sur ce thème. Votre cœur va chavirer !

Les Compagnons du Gras Jambon viendront pour la soirée du samedi nous électriser, nous réveiller, avec un concert de rock médiéval. Enfin, nous terminerons la soirée après le concert par un DJ set avec des inspirations médiévales, celtique et festives.

Contact lesmedievalesdervy@gmail.com +33 (0)6 71 75 03 83 .

Boulevard des Grand Fossés Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 6 71 75 03 83 lesmedievalesdervy@gmail.com

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English :

L’événement Fêtes Médiévales d’Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance