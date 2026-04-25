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Journée en Puisaye Ervy-le-Châtel

Journée en Puisaye Ervy-le-Châtel

Journée en Puisaye Ervy-le-Châtel samedi 13 juin 2026.

Ville : 10130 Ervy-le-Châtel

Département : Aube

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 06:45:00

Tarif : 100 Tarif de base plein tarif

Ervy-le-Châtel

Journée en Puisaye

Ervy-le-Châtel Aube

Tarif : – – Eur
100
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 06:45:00
fin : 2026-06-13 17:30:00

Date(s) :
2026-06-13

Samedi 13 juin ERVY-LE-CHATEL Journée en Puisaye .

Départ d’Ervy-le-Châtel à 6h45 et de Chaource à l’Auberge Sans Nom à 7h15.

10h embarquement pour une promenade commentée à bord du bateau le Henry IV, durée 1h30.
12h30 déjeuner au restaurant
15h30 visite libre du château médiéval de Guédelon
17h30 fin de journée

Tarifs adhérent 100€ non-adhérent 110€

Pour le bien de l’organisation, réponse et règlement avant le 13 mai.
Organisé par Générations Mouvement, club de l’Amitié d’Ervy-le-Châtel.

Contact +33 (0)3 25 70 55 16 +33 (0)6 31 61 73 84 100  .

Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 3 25 70 55 16 

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English :

L’événement Journée en Puisaye Ervy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance

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