Portes ouvertes à l’Outil en main Ervy-le-Châtel
Portes ouvertes à l’Outil en main Ervy-le-Châtel samedi 13 juin 2026.
Ervy-le-Châtel
Portes ouvertes à l’Outil en main
12 rue Denfert Rochereau Ervy-le-Châtel Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Samedi 13 juin ERVY-LE-CHÂTEL Portes ouvertes à l’Outil en main. De 14h30 à 17h.
Contact +33 (0)3 25 70 50 36 .
12 rue Denfert Rochereau Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 3 25 70 50 36
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English :
L’événement Portes ouvertes à l’Outil en main Ervy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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