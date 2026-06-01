Portes ouvertes à l’Outil en main Ervy-le-Châtel samedi 13 juin 2026.

Ervy-le-Châtel

Portes ouvertes à l’Outil en main

12 rue Denfert Rochereau Ervy-le-Châtel Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Samedi 13 juin ERVY-LE-CHÂTEL Portes ouvertes à l’Outil en main. De 14h30 à 17h.

Contact +33 (0)3 25 70 50 36 .

12 rue Denfert Rochereau Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 3 25 70 50 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Portes ouvertes à l’Outil en main Ervy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance