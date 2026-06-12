Dimanche de Caractère Place Saint-Sébastien Guingamp
Dimanche de Caractère Place Saint-Sébastien Guingamp dimanche 14 juin 2026.
Guingamp
Dimanche de Caractère
Place Saint-Sébastien Parking Saint-Sébastien Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Déambulation sur les berges du Trieux une autre histoire de Guingamp. Déambuler sur les berges du Trieux permet de raconter des histoires de la ville sous un autre angle. Celle des activités artisanales disparues qui nécessitaient l’usage de l’eau ; celle aussi humaine, d’ouvrières et d’ouvriers qui accomplissaient des tâches liées à ces mêmes activités. .
Place Saint-Sébastien Parking Saint-Sébastien Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 40 64 45
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English :
L’événement Dimanche de Caractère Guingamp a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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