Dimanche de caractère Mémoires en images Rue de la Libération Parcé-sur-Sarthe

Informations pratiques

Parcé-sur-Sarthe

Dimanche de caractère Mémoires en images

Rue de la Libération Parking de La Poste Parcé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 15:00:00

fin : 2026-09-13 18:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Et si on remontait le temps pour découvrir Parcé aux siècles derniers ?

Les entrées de bourg, le port aux vaches, les commerces, la cité s’est-elle transformée au fil du temps ?

Une déambulation en images en compagnie des guides habitants qui se terminera en bord de Sarthe, dans le jardin de la Maison du Prévôt, par une dégustation de rillettes d’ Aux p’tits bouchers du coin , de jus de pommes d’Asnières, de vin de Philippe Rossignol, de produits des Champs du Verdet.

RV 15h Parking de la Poste, rue de la Libération .

Rue de la Libération Parking de La Poste Parcé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire parcedecouvertepatrimoine@orange.fr

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English :

What if we went back in time to discover Parc in centuries past?

L’événement Dimanche de caractère Mémoires en images Parcé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-09-01 par CDT72