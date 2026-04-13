Dimanche du futur, MEG, Genève
Dimanche du futur, MEG, Genève dimanche 6 décembre 2026.
Dimanche du futur Dimanche 6 décembre, 09h30 MEG
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-06T09:30:00+01:00 – 2026-12-06T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-06T09:30:00+01:00 – 2026-12-06T18:00:00+01:00
Nous vous donnons rendez-vous chaque premier dimanche du mois du mois de juin au mois de décembre 2026 autour de l’exposition Le futur, c’est quoi ?. Ateliers créatifs, parcours immersifs pour les plus jeunes, lectures, jeux libres et projections invitent chacun-e à imaginer des futurs possibles. Une programmation pour explorer ensemble nos imaginaires et inventer des futurs désirables, pour soi et pour le collectif.
Cet événement se déroule dans le cadre du premier dimanche du mois, il est donc gratuit. Certains événement demandent cependant de s’inscrire en amont (voir liens ci-dessous).
Programme:
09h30 – 10h15 : Parcours découverte pour enfants et familles : Le futur, c’est quoi ? (Dès 4 ans – en famille)
10h30 – 11h15 : Parcours découverte pour enfants et familles : Le futur, c’est quoi ? (Dès 4 ans – en famille)
11h à 18h : Espace bibliothèque dans le foyer avec lectures et jeux libres
14h – 16h : Atelier des futurs possibles (de 8 à 108 ans)
16h30 – 18h: Ciné-Dimanche
MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/
Les dimanches du futur au MEG. Chaque premiers dimanche du mois de juin à décembre 2026.
DR MEG
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