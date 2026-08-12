Informations pratiques

DIMANCHE EN FAMILLE • CLÔTURE DU FESTIVAL ESCALES AFRICAINES Maison de quartier de Villejean Rennes Dimanche 18 octobre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Pensée avec les habitantes et habitants, les associations et les artistes, ce Dimanche en famille organisé par la compagnie Dounia transforme Villejean en un grand espace de création, de partage et d…

**FÊTE / TOUT PUBLIC / GRATUIT**

Pensée avec les habitantes et habitants, les associations et les artistes, ce Dimanche en famille organisé par la compagnie Dounia transforme Villejean en un grand espace de création, de partage et de fête. Restitutions, arts plastiques, spectacle jeune public, village associatif, déambulations et cercle de danse participatif témoignent d’un festival qui se construit avec son territoire.

Au programme : Dévoilement du Graff participatif réalisé par l’artiste Yoann Cinz avec les habitantes et habitants et les jeunes de Villejean ; restitution des masters class avec Oumar Ouattara et Baba Touré; concert des jeunes avec Omar Paco, rappeur algérien ; le spectacle jeune et tout public _Le Voyage de mon père… mon départ_ de l’auteur et comédien Michel Djiwonou ; des ateliers de sérigraphie avec Mehdi Boubekeur ; un grand cercle de danse participatif avec danseurs et artistes du territoire, etc.

Tout au long de l’après-midi, retrouvez des espaces jeux, espaces détente, un bar à thé du monde, un espace massages du Maroc avec Ghizlaine Kabbabi. Et aussi : un village associatif, de la calligraphie avec Mosaïque, des arts plastiques…

> L’accès aux espaces se fait dès 14h. Une garderie sera mise en place pour les enfants afin d’offrir un répit aux parents et qu’ils puissent profiter pleinement de la programmation. Cet espace sera encadré par une animatrice et accompagné d’activités proposées par l’association Bougainvillier. Un espace change pour les bébés sera également disponible. Les spectacles et activités sont réparties entre la salle de spectacle et l’étage.

_**Avec la participation des associations du quartier : Mosaïque, Avicenne, Ma culture à toi, Si on s’alliait, Ubuntu, ESS Cargot, Educ-Ustawi, 808 Bloom, Haut-Parleur, Compagnie Akli, Arkane, Tilibora, ACSED, Déclic Femmes, Africa Reham, Colibri, Langue et Com, Centre Culturel des Tamouls**_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-18T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-18T18:30:00.000+02:00

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06 43 10 60 23 prod@cie-dounia.com https://escales-africaines.cie-dounia.com/

Maison de quartier de Villejean 2, rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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