Dimanche en musique surprise Sur le pouce et plus Salies-de-Béarn

dimanche 2 août 2026 · Sur le pouce et plus · Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Salies-de-Béarn

Dimanche en musique surprise

Sur le pouce et plus 11 Rue du Canal Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 12:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Qui donnera le rythme aux dimanches de Sur le pouce et plus ? Dans le cadre de la Fête de Salies, venez découvrir la surprise musicale qui vous attend ! Pensez à réserver une table et profitez d’un dimanche gourmand en musique. .

Sur le pouce et plus 11 Rue du Canal Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 73 02 85 surlepouceetplus@gmail.com

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English : Dimanche en musique surprise

L’événement Dimanche en musique surprise Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Béarn des Gaves