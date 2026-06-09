Dimanche guinguette O p’tit marais O p’tit marais Vix

Vix

Dimanche guinguette O p’tit marais

O p’tit marais Drapelle Vix Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 16:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23

Des dimanches après-midi animés, une ambiance de guingette au coeur du Marais Poitevin!

Dimanches Guinguettes, ouvert à tous !

Animation musicale à partir de 16h.

Juillet

12/07 Les copains des Bois (chansons festives)

19/07 Le Tarot des Marais (spectacle théâtre forain)

26/07 Anisette et les Glaçons (trio rétro burlesque)

Août

02/08 Les Trimardeurs (cie la locomobile)

09/08 Mimi Triple Bordel (trio chansons festives)

16/08 Lady la Fée (hybrid rock kabaret)

23/08 Cpatain Mike (chansons de pirate)

Une ambiance chaleureuse et joyeuse, dans un site verdoyant au bord de l’eau !

Le camping propose un restaurant snack bar plateaux de charcuteries, fromages, bières, vins et sans alcool…

Les mercredis soirs Moules frites à volonté + concert live = 16 euros réservations obligatoire

Les vendredis soirs apérô concerts à partir de 20h30 (sur réservation) du 10 juillet au 28 aout). .

O p’tit marais Drapelle Vix 85770 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 13 96 89 camping@optitmarais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Animated Sunday afternoons, an atmosphere of guingette in the heart of the Marais Poitevin!

L’événement Dimanche guinguette O p’tit marais Vix a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin