Dimanche guinguette O p’tit marais O p’tit marais Vix
Dimanche guinguette O p’tit marais O p’tit marais Vix dimanche 12 juillet 2026.
Vix
Dimanche guinguette O p’tit marais
O p’tit marais Drapelle Vix Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 16:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23
Des dimanches après-midi animés, une ambiance de guingette au coeur du Marais Poitevin!
Dimanches Guinguettes, ouvert à tous !
Animation musicale à partir de 16h.
Juillet
12/07 Les copains des Bois (chansons festives)
19/07 Le Tarot des Marais (spectacle théâtre forain)
26/07 Anisette et les Glaçons (trio rétro burlesque)
Août
02/08 Les Trimardeurs (cie la locomobile)
09/08 Mimi Triple Bordel (trio chansons festives)
16/08 Lady la Fée (hybrid rock kabaret)
23/08 Cpatain Mike (chansons de pirate)
Une ambiance chaleureuse et joyeuse, dans un site verdoyant au bord de l’eau !
Le camping propose un restaurant snack bar plateaux de charcuteries, fromages, bières, vins et sans alcool…
Les mercredis soirs Moules frites à volonté + concert live = 16 euros réservations obligatoire
Les vendredis soirs apérô concerts à partir de 20h30 (sur réservation) du 10 juillet au 28 aout). .
O p’tit marais Drapelle Vix 85770 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 13 96 89 camping@optitmarais.fr
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English :
Animated Sunday afternoons, an atmosphere of guingette in the heart of the Marais Poitevin!
L’événement Dimanche guinguette O p’tit marais Vix a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin