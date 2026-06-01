Saint-Vitte-sur-Briance

Dimanche PoéticO Pouet Pouet !

Le mas Saint-Vitte-sur-Briance Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-21 2026-07-19 2026-08-23

Saison des Dimanches Poético Pouet Pouet 2026. La compagnie La Voix dans ma Tête vous invite à partager des après-midis placés sous le signe de la poésie, du spectacle vivant et de la convivialité avec sa nouvelle Saison des Dimanches Poético Pouet Pouet.

Dans le cadre chaleureux du Mas à Saint-Vitte-sur-Briance, venez profiter d’un moment hors du temps où se mêlent créations artistiques, rencontres et ambiance guinguette. Une parenthèse culturelle et festive à vivre en famille ou entre amis, au cœur de la nature.

Au programme: Spectacles vivants, Moments poétiques, Ambiance guinguette, Rencontres et échanges .

Le mas Saint-Vitte-sur-Briance 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 90 15 31 cielavoixdansmatete@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dimanche PoéticO Pouet Pouet !

L’événement Dimanche PoéticO Pouet Pouet ! Saint-Vitte-sur-Briance a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Briance Sud Haute-Vienne