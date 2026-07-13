Dimanches Classiques Récital d’Orgue Jean-Baptiste Robin Église Notre-Dame de Royan Royan

Informations pratiques

Royan

Dimanches Classiques Récital d’Orgue Jean-Baptiste Robin

Église Notre-Dame de Royan 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 16:00:00

fin : 2026-10-18 17:15:00

Date(s) :

2026-10-18

Jean-Baptiste Robin est l’un des organistes et compositeurs français les plus reconnus de sa génération.

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Église Notre-Dame de Royan 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

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English :

Jean-Baptiste Robin is one of the most renowned French organists and composers of his generation.

L’événement Dimanches Classiques Récital d’Orgue Jean-Baptiste Robin Royan a été mis à jour le 2026-07-08 par Royan Atlantique