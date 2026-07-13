Dimanches Classiques Récital d’Orgue Jean-Baptiste Robin Église Notre-Dame de Royan Royan
dimanche 18 octobre 2026 · Église Notre-Dame de Royan · Royan
Informations pratiques
Royan
Dimanches Classiques Récital d’Orgue Jean-Baptiste Robin
Église Notre-Dame de Royan 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 16:00:00
fin : 2026-10-18 17:15:00
Date(s) :
2026-10-18
Jean-Baptiste Robin est l’un des organistes et compositeurs français les plus reconnus de sa génération.
.
Église Notre-Dame de Royan 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Jean-Baptiste Robin is one of the most renowned French organists and composers of his generation.
L’événement Dimanches Classiques Récital d’Orgue Jean-Baptiste Robin Royan a été mis à jour le 2026-07-08 par Royan Atlantique
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- Exposition Les Peintres de Royan place de la gare Royan 13 juillet 2026
- Atelier Réalise ton affiche de publicité Musée Royan 15 juillet 2026
- Atelier jeune dessinateur Lecture de façade RDV à l’entrée de l’école élémentaire La Clairière Royan 15 juillet 2026
- L’heure du conte pour les grands Médiathèque Royan 15 juillet 2026
- Visite sensorielle au quartier du Parc de Royan Devant l’église Notre-Dame de l’Assomption Royan 16 juillet 2026