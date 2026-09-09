Dimanches en musique: Bulgarian national radio children’s choir, choeur Bulgare Théâtre Michel-Portal Bayonne
dimanche 25 octobre 2026 · Théâtre Michel-Portal · Bayonne
Informations pratiques
Bayonne
Dimanches en musique: Bulgarian national radio children’s choir, choeur Bulgare
Théâtre Michel-Portal 1 Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 18:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Le Chœur d’enfants de la Radio nationale bulgare a été fondé en 1960 par le célèbre compositeur et chef d’orchestre bulgare, l’académicien Hristo Nedyalkov. Le chœur a conquis le public du monde entier, se produisant dans plus de 32 pays.
À deux reprises, en 2002 et 2020, il a été nommé Ambassadeur de la culture européenne par la Fédération européenne des chœurs de l’Union européenne pour sa contribution remarquable à la promotion et à la diffusion des traditions culturelles européennes.
En 2026, ce Chœur a reçu le Grand Prix Sirak Skitnik pour sa contribution significative au développement de la Radio nationale bulgare.
Concert programmé dans le cadre de la septième édition du festival de chœurs Koruak.
Places numérotées. .
Théâtre Michel-Portal 1 Place de la Liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English : Dimanches en musique: Bulgarian national radio children’s choir, choeur Bulgare
L’événement Dimanches en musique: Bulgarian national radio children’s choir, choeur Bulgare Bayonne a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Bayonne
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