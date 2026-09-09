Dimanches en musique: Célédonio et Jean François Sanchez, jardines de la Alhambra 2027 Théâtre Michel-Portal Bayonne

Informations pratiques

Bayonne

Dimanches en musique: Célédonio et Jean François Sanchez, jardines de la Alhambra 2027

Théâtre Michel-Portal 1 Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-11 17:00:00

fin : 2027-04-11

Date(s) :

2027-04-11

Un dialogue intergénérationnel unique autour de la guitare.

Réunis sur scène pour un moment d’exception, Célédonio et Jean-François Sanchez, vous invitent à un voyage envoûtant en Andalousie. À travers la complicité unique qui unit un père et son fils, les deux guitaristes croisent leur sensibilité pour faire vibrer les cordes avec passion et virtuosité.

Entre tradition, émotion brute et maîtrise technique, ce concert célèbre la transmission d’un héritage musical précieux. Une rencontre artistique, chaleureuse, captivante et spirituelle où chaque note raconte une histoire partagée.

Père et fils unissent leurs guitares pour faire vibrer l’âme de la musique espagnole et l’intensité du flamenco. .

Théâtre Michel-Portal 1 Place de la Liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

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L’événement Dimanches en musique: Célédonio et Jean François Sanchez, jardines de la Alhambra 2027 Bayonne a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Bayonne