Dimanches en musique: Choeur scout Tolosa Eglise sainte-Croix Bayonne

Informations pratiques

Bayonne

Dimanches en musique: Choeur scout Tolosa

Eglise sainte-Croix 1 avenue du Béarn Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 17:00:00

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

Le Chœur Scout Tolosa est une chorale composée de 20 à 35 choristes, principalement des chefs et cheftaines scouts âgés de 18 à 30 ans. Son répertoire est majoritairement constitué de chants scouts et religieux, mais il inclut également quelques chants profanes. Rattaché au mouvement des Scouts d’Europe, le Chœur Scout Tolosa est une formation au service du Rayonnement Missionnaire. À ce titre, il a pour mission de témoigner de la joie scoute à travers le chant. .

Eglise sainte-Croix 1 avenue du Béarn Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

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English : Dimanches en musique: Choeur scout Tolosa

L’événement Dimanches en musique: Choeur scout Tolosa Bayonne a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Bayonne