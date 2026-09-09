Dimanches en musique: Concert du Nouvel an, Fiesta latina ! Salle Lauga Bayonne

Informations pratiques

Bayonne

Dimanches en musique: Concert du Nouvel an, Fiesta latina !

Salle Lauga 25 avenue Paul Pras Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-10 11:00:00

fin : 2027-01-10

Date(s) :

2027-01-10

Venez célébrer la nouvelle année sous un soleil de rythmes et de couleurs ! Pour ce concert, Benjamin Levy et les musiciens de l’Orchestre du Pays Basque vous invitent en Amérique latine. Des élans cubains de Gershwin aux pulsations irrésistibles du Mambo de Bernstein, la soirée célèbre une musique pleine de passion.

Les œuvres d’Arturo Márquez embrasent les rythmes mexicains, tandis que Ginastera fait résonner la force tellurique de l’Argentine. Le Brésil s’invite avec la virtuosité étincelante de Tico-Tico no Fubá, quand le Carnaval de Saint-Pierre de Cyrille Lehn apporte une touche créole, vibrante et envoûtante. .

Salle Lauga 25 avenue Paul Pras Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

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L’événement Dimanches en musique: Concert du Nouvel an, Fiesta latina ! Bayonne a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Bayonne