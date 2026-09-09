Dimanches en musique: Coro musicanova, choeur Italien Théâtre Michel-Portal Bayonne

Informations pratiques

Bayonne

Dimanches en musique: Coro musicanova, choeur Italien

Théâtre Michel-Portal 1 Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01 18:00:00

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-11-01

Depuis 1990, le Coro Musicanova se distingue par un répertoire riche, de la musique médiévale à la pop, avec une prédilection pour la Renaissance et la musique contemporaine.

En 2022, il remporte le premier prix du Polifonico Nazionale Guido d’Arezzo, puis se classe deuxième en 2023 au Concours international de polyphonie Guido d’Arezzo dans les catégories programme imposé et musique sacrée .

En 2024, il obtient la première place en Chant folklorique et la deuxième en Chant artistique au Concours international de chœurs de Spittal an der Drau, en Autriche, ainsi que le prestigieux Prix du public Walter Steiner.

Concert programmé dans le cadre de la 7ᵉ édition du festival de chœurs Koruak. .

Théâtre Michel-Portal 1 Place de la Liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

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English :

L’événement Dimanches en musique: Coro musicanova, choeur Italien Bayonne a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Bayonne