Dimanches en musique: Gérard Daguerre, 60 ans de musique , de rencontres et d’émotions Théâtre Michel-Portal Bayonne

Informations pratiques

Bayonne

Dimanches en musique: Gérard Daguerre, 60 ans de musique , de rencontres et d’émotions

Théâtre Michel-Portal 1 Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-21 17:00:00

fin : 2027-02-21

Date(s) :

2027-02-21

Il est des musiciens dont le nom se fait discret, mais dont les notes accompagnent notre mémoire. Gérard Daguerre est de ceux-là.

Depuis soixante ans, le pianiste bayonnais tisse, avec sensibilité et élégance, la bande-son de plusieurs générations. Derrière les plus belles chansons de Michel Delpech, Sylvie Vartan, Michel Sardou, Serge Lama, Charles Aznavour ou encore Barbara, il a su faire parler le piano avec une infinie délicatesse.

Pour célébrer ce parcours exceptionnel, Gérard Daguerre nous ouvre son carnet de souvenirs. Chaque chanson raconte une rencontre, chaque mélodie ravive une émotion, chaque note nous invite à revenir un instant de cette grande histoire de la chanson française.

Autour de lui, quatre amis musiciens Gérard Luc, Arnaud Labastie, Jean Duverdiert et Jean-Luc Pagni partagent cette aventure musicale avec générosité et complicité.

Durée 1h15 .

Théâtre Michel-Portal 1 Place de la Liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

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English : Dimanches en musique: Gérard Daguerre, 60 ans de musique , de rencontres et d’émotions

L’événement Dimanches en musique: Gérard Daguerre, 60 ans de musique , de rencontres et d’émotions Bayonne a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Bayonne