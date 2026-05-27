En grandes pompes emeline naert Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

En grandes pompes emeline naert

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 21:00:00

fin : 2026-08-29 22:45:00

Date(s) :

2026-08-29

One FUN’eral Show Elle débute au funérarium en tant que maîtresse de cérémonie.

Elle est très (trop?) contente d’être là. Bien décidée à être à la hauteur de ce moment solennel, elle se laisse pourtant déborder par les souvenirs, les émotions… et quelques chansons inattendues. Entre maladresses touchantes et instants de grâce, une cérémonie funéraire comme vous n’en avez jamais vu, pour le meilleur…et pour le rire. Jubilatoire, audacieux, clownesque,poétique, philosophique… Ce n’est pas un spectacle qui dérange, c’est un show qui fait du bien. .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : En grandes pompes emeline naert

L’événement En grandes pompes emeline naert Bayonne a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Bayonne