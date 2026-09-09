Dimanches en musique: Harmonie Bayonnaise Théâtre Michel-Portal Bayonne
dimanche 30 mai 2027 · Théâtre Michel-Portal · Bayonne
Informations pratiques
Bayonne
Dimanches en musique: Harmonie Bayonnaise
Théâtre Michel-Portal 1 Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-30 17:00:00
fin : 2027-05-30
Date(s) :
2027-05-30
L’Harmonie Bayonnaise, fondée en 1896 et dirigée par François Gonzalez, perpétue une tradition musicale de plus d’un siècle. Composée de musiciens amateurs de toutes générations, elle partage avec le public sa passion pour la musique. Son répertoire éclectique mêle œuvres classiques, musiques de films, jazz, créations contemporaines et musiques du monde. Pour ce concert, l’ensemble propose un programme inédit, fruit d’un travail collectif, promettant une soirée riche en émotions, découvertes et surprises. .
Théâtre Michel-Portal 1 Place de la Liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English :
L’événement Dimanches en musique: Harmonie Bayonnaise Bayonne a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Bayonne
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