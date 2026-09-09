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Dimanches en musique: Harmonie Bayonnaise Théâtre Michel-Portal Bayonne

dimanche 30 mai 2027 · Théâtre Michel-Portal · Bayonne

Dimanches en musique: Harmonie Bayonnaise Théâtre Michel-Portal Bayonne

Informations pratiques

Début
dimanche 30 mai 2027
Fin
dimanche 30 mai 2027
Heure de début
17:00:00
Lieu
Théâtre Michel-Portal
Adresse
1 Place de la Liberté
Ville
64100 Bayonne
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
25 25 50

Bayonne

Dimanches en musique: Harmonie Bayonnaise

Théâtre Michel-Portal 1 Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-30 17:00:00
fin : 2027-05-30

Date(s) :
2027-05-30

L’Harmonie Bayonnaise, fondée en 1896 et dirigée par François Gonzalez, perpétue une tradition musicale de plus d’un siècle. Composée de musiciens amateurs de toutes générations, elle partage avec le public sa passion pour la musique. Son répertoire éclectique mêle œuvres classiques, musiques de films, jazz, créations contemporaines et musiques du monde. Pour ce concert, l’ensemble propose un programme inédit, fruit d’un travail collectif, promettant une soirée riche en émotions, découvertes et surprises.   .

Théâtre Michel-Portal 1 Place de la Liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 

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English :

L’événement Dimanches en musique: Harmonie Bayonnaise Bayonne a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Bayonne

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