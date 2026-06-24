Dimanches zen & toniques Berges du Gave Jurançon

Informations pratiques

Jurançon

Dimanches zen & toniques

Berges du Gave Avenue du Corps Franc Pommiès Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Retour des matinées sportives dominicales gratuites sur les berges tout au long de l’été. Les séances seront animées par les associations jurançonnaises.

Tous les dimanches de juillet et août (excepté le dimanche 16 août) de 10h à 12h, sur les berges du Gave de Jurançon (avenue du Corps Franc Pommiès).

10h-11h exercices toniques, 11h-12h exercices de relaxation.

Événement gratuit et ouvert à tous.

Infos pratiques prévoir sa bouteille d’eau et de quoi se protéger en cas de forte chaleur ; son tapis de sol et sa serviette.

En cas de pluie les séances seront déportées à la Maison des associations. .

Berges du Gave Avenue du Corps Franc Pommiès Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 14 07 24 c.puddu@ville-jurancon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dimanches zen & toniques

L’événement Dimanches zen & toniques Jurançon a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pau