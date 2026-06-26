Fête des Berges Berges du Gave Jurançon
Fête des Berges Berges du Gave Jurançon samedi 4 juillet 2026.
Jurançon
Fête des Berges
Berges du Gave Avenue Corps Franc Pommies Jurançon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04 23:55:00
Date(s) :
2026-07-04
Jeux ludiques et familiaux de 17h à 20h (manège à pétales, atelier créatif, jeux en bois, Mystérieuses Coiffures).
– A 17h30 spectacle de marionnettes (Cie La Mandale)
– A 19h concert de Chepito Colectivo (rumba, sons latinos)
– A 20h30 et à 22h30 DJ Pudding fera monter l’ambiance et l’indice glycémique
– A 21h30 un concert endiablé du groupe Radio Tutti pour une version XXL de leurs musiques du monde.
Foods trucks, buvette tout au long de l’événement. .
Berges du Gave Avenue Corps Franc Pommies Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 14 07 24 c.puddu@ville-jurancon.fr
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English : Fête des Berges
L’événement Fête des Berges Jurançon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pau
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