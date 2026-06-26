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Fête des Berges Berges du Gave Jurançon

Fête des Berges Berges du Gave Jurançon

Fête des Berges Berges du Gave Jurançon samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Berges du Gave
Adresse
Avenue Corps Franc Pommies
Ville
64110 Jurançon
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif
Gratuit

Jurançon

Fête des Berges

Berges du Gave Avenue Corps Franc Pommies Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04 23:55:00

Date(s) :
2026-07-04

Jeux ludiques et familiaux de 17h à 20h (manège à pétales, atelier créatif, jeux en bois, Mystérieuses Coiffures).

– A 17h30 spectacle de marionnettes (Cie La Mandale)
– A 19h concert de Chepito Colectivo (rumba, sons latinos)
– A 20h30 et à 22h30 DJ Pudding fera monter l’ambiance et l’indice glycémique
– A 21h30 un concert endiablé du groupe Radio Tutti pour une version XXL de leurs musiques du monde.

Foods trucks, buvette tout au long de l’événement.   .

Berges du Gave Avenue Corps Franc Pommies Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 14 07 24  c.puddu@ville-jurancon.fr

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English : Fête des Berges

L’événement Fête des Berges Jurançon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pau

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